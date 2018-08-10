Ülkü Ocakları Başkanı'nın katili 11 yıl sonra yakalandı

Antalya'da, F.G. isimli vatandaşın rahatsızlığı sebebiyle hastaneye gitti. Burada doktorlar, F.G.'ye bir süre önce böbrek nakil ameliyatı olduğu bilgisini verdi.

Doktorların söylediği karşısında şoke olan F.G., böyle bir durumun olmadığının anlatması üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü harekete geçti. Polis ekipleri F.G.'ye ait sahte kimlikle, böbrek nakli yaptığını tespit etti. Filmlere konu olacak olayı çözen Antalya polisi, 2007 yılında Sakarya Ülkü Ocakları eski Şube Başkanı Zekeriya Erkılıç’ı, Kemaliye Köyü'nde alacak verecek meselesi yüzünden tabanca ile başından bir el ateş ederek öldürme olayından aranan cinayet zanlısı İ.A.'nın olduğunu belirledi

Antalya polisi 11 yıldır kaçan zanlıyı yakaladı

Antalya KOM Şube Müdürlüğü ekipleri 11 yıldır yakalanması mümkün olmayan İ.A.ile alakalı titiz çalışmasında, İ.A.'nın böbrek yetmezliği hastası olduğu, şahsın kız kardeşinin kendisine bir böbreğini vermeyi kabul etmesi üzerine, böbrek naklinin Antalya'da özel bir hastanede yaptırmaya karar verdiği ve İ.A. kendisinin adam öldürme suçundan arandığını bildiğinden bilgileri F.G.’ye ait olan sahte kimlik ile hastaneye geçtiğimiz 24 Temmuz'da müracaat edip ameliyat olduğu belirledi. İ.A. ve kız kardeşinin bugün (Cuma) özel hastaneye kontrol için gelecekleri yönünde bilgileri değerlendiren Antalya polisi, yapılan hassas çalışmalar sonucu İ.A. isimli şahsın Antalya'da konakladığı otel tespit etti. Otelde ve hastanede polis ekipleri gerekli güvenlik önlemleri aldı. İ.A. böbrek nakli ünitesinde kontrollerini yaptırdıktan sonra hastane çıkışında F.G isimli şahsa ait kullanmış olduğu sahte kimlik ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. 11 yıl kaçtıktan sonra Antalya polisince yakalanan cinayet şüphelisi İ.A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.