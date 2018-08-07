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Uludağ eteklerinde başlayan yangın kontrol altına alındı

Uludağ eteklerinde akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alındı.

  • İHA
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Uludağ'ın eteklerinde, Sarıaalan mevkisi yakınındaki ormanlık alanda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı.
 
Eğimli arazideki yangına orman Genel Müdürlüğü'ne ait Bursa ve Balıkesir'deki iki helikopter havadan müdahale ediyor. Yetkililer söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
 
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
 
Uludağ eteklerinde akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan  yangın  kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam eden yangına 2 helikopter ve 8 arazöz ile müdahale edildiği açıklandı. Yangında 250 metrekarelik çam ağacından oluşan ormanın yandığı belirtildi. Yetkililer, "Bilecik'te görevli helikopter yangın sırasında Bursa sınırlarında uçuyordu. Alevlere anında müdahale etti. Balıkesir'den gelen helikopterin de katılmasıyla  yangın büyümeden söndürüldü" ifadelerini kullanıldı.

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