Uludağ'da 5 kişi mahsur kaldı
Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da yürüyüş yaparken mahsur kalan 5 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
- AA
Alınan bilgiye göre, oteller bölgesinden yürümeye başlayan 5 kişilik grup, Bakacak bölgesindeki bir şelaleden aşağı indikten sonra bulundukları alanda mahsur kaldı.
Gruptakilerin durumu jandarmaya bildirmesi üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, 5 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.
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