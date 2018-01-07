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Uludağ'da 5 kişi mahsur kaldı

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da yürüyüş yaparken mahsur kalan 5 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

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Alınan bilgiye göre, oteller bölgesinden yürümeye başlayan 5 kişilik grup, Bakacak bölgesindeki bir şelaleden aşağı indikten sonra bulundukları alanda mahsur kaldı.

Gruptakilerin durumu jandarmaya bildirmesi üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, 5 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

 

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