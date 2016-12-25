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Uludağ'da kaybolan 6 kişi kurtarıldı

Uludağ'ın eteklerinde yürüyüş yaparken kaybolan 6 kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı.

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Alınan bilgiye göre, Uludağ'ın eteklerindeki merkez Osmangazi ilçesine bağlı kırsal Süleymaniye Mahallesi'nde yürüyüş yapan 6 kişi, kaybolduklarını fark edince durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, yoğun kar dolayısıyla 3 saat süren çalışmanın ardından güçlükle bölgeye ulaşarak, mahsur kalan kişileri kurtardı.

Grupta bulunan ve donma tehlikesi geçiren bir kişi ise sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan ekipler, yürüyüşü organize eden kişiye de Bursa Valiliğinin "kılavuz alması" yönündeki kararına uymamaktan idari para cezası uyguladı.

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