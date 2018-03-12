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Ulusal kredi derecelendirme kuruluşunun bu yıl içinde kurulması hedefleniyor

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, ulusal kredi derecelendirme kuruluşunu bu yıl içinde kurmayı hedeflediklerini bildirdi.

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Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının siyasi gerekçelerle yürüttükleri spekülasyonlara karşı harekete geçen Türkiye, ulusal kredi derecelendirme kuruluşunu bu yıl içinde kurmayı hedefliyor.

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, ulusal kredi derecelendirme kuruluşunu bu yıl içinde kurmayı hedeflediklerini açıkladı.

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