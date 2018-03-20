Ulvi Doğan kimdir son dakika Susuz Yaz’ın yıldızı Ulvi Doğan sağlık durumu nasıl?

Ulvi Doğan kimdir? Ulvi Doğan kaç yaşında nerelidir? Unutulmaz isim Ulvi Doğan sağlık durumu araştırılıyor. 70’li yıllarda ayrıldığı Türkiye’ye dönünce Yakacık’taki Sanatçı Yaşam Evi’ne alınan ve üç yıldır kimsenin ziyaret etmediği 86 yaşındaki Doğan, bir dizi sağlık sorunları yaşayınca hastaneye kaldırılıp, yoğun bakıma alındı. 2 Kasım 1931'de İstanbul'da doğdu. Almanya'da tekstil öğrenimi görmüş, 1963 de arkadaşı Metin Erksan'la Hitit filmi kurmuştur. Susuz Yaz'da hem yapımcı hem de oyuncu olmuş, bu filmle de Berlin'de Altın Ayı ödülünü almıştır. Ulvi Doğan; Hülya Koçyiğit ve Erol Taş gibi oyuncularla rol almıştı.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ulvi Doğan'dan kötü haber geldi.

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu'nun köşesinde yer alan habere göre; Oyuncu Ulvi Doğan, bir süredir hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

70’li yıllarda ayrıldığı Türkiye’ye dönünce, Yakacık’taki Sanatçı Yaşam Evi’ne alınan ve üç yıldır kimsenin ziyaret etmediği 86 yaşındaki Doğan, bir dizi sağlık sorunları yaşayınca hastaneye kaldırılıp, yoğun bakıma alındı.

ULVİ DOĞAN KİMDİR?

2 Kasım 1931'de İstanbul'da doğdu. Almanya'da tekstil öğrenimi görmüş, 1963 de arkadaşı Metin Erksan'la Hitit filmi kurmuştur. Susuz Yaz'da hem yapımcı hem de oyuncu olmuş, bu filmle de Berlin'de Altın Ayı ödülünü almıştır.

SUSUZ YAZ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Ege'nin kurak topraklarındaki köylerden biri... Su sıkıntısı çeken köy halkı, yaşayabilmek için suya, su içinse su kaynaklarını arazisinde bulunduran Osman ve Hasak isimli kardeşlere muhtaçtırlar. Ağabey Hasan her zaman açgözlü ve hırslı olan taraf olmuştur. Köylülerin yakarışlarına rağmen bir damla bile su vermeyi kabul etmez. Haliyle işler fazlasıyla değişir. İyi yürekli Osman ise ağabeyinin zıttıdır. Bu genç adam ağabeyinin hırsı ve hataları nedeniyle hapishaneye dahi düşecek, aile yapısı yerle bir olacaktır.

Susuz Yaz, içerisinde barındırdığı kuvvetli siyasi taşlamaları ile politik sinemamızın az sayıdaki örneğinden biridir. Ülkemizde uzunca süre gösterimi yasaklanan yapıt Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü kazanarak olağanüstü bir başarı göstermiştir.