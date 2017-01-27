Çin Dışişleri Bakanı: Umarım Moğollar dersini almıştır

M.Emin Üçer / Star

1950 yılında Çin tarafından işgal edilen Tibet bölgesinin sürgündeki ruhani lideri Dalai Lama, geçtiğimiz Kasım ayında Moğolistan'a bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Tibet'in bağımsızlığını hatırlatması sebebiyle Çin tarafından tehdit olarak görülen ve ziyaret ettiği her ülke Çin tarafından protesto edilen Lama'nın Moğolistan ziyareti, Çin tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

ÇİN'DEN SERT YAPTIRIMLAR

Dalai Lama'nın ziyareti sonrası Moğolistan sınırındaki kapılarını kapatıp ticareti keserek Moğol ekonomisine büyük darbe vuran Çin, diplomatik ilişkileri de kesmişti.

Çin adına stratejik bir konum olan Moğolistan halkının çoğunluğunun Budist olmalarından ötürü Dalai Lama'ya büyük saygı göstermeleri ve etkisi altında kalmaları ihtimali, Çin'in verdiği tepkinin büyüklüğünün başlıca sebeplerinden.

MOĞOLİSTAN'DAN GERİ ADIM

Moğolistan'ın yaptırımlar karşısındaki geri adımı üzerine buzları eriten Çin Hükümeti, Moğolların bir daha benzer bir hata yapmamasını umduklarını belirterek üstü kapalı tehditte bulundu.

Moğol meslektaşı Tsend Munkh ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi "Dalai Lama'nın sinsi ziyareti Çin ile Moğolistan ilişkilerine olumsuzluk getirdi. Umuyoruz ki Moğolistan bundan dersini tüm kalbiyle almıştır" dedi.

Ayrıca Moğolistan'ın Dalai Lama'yı bir daha davet etmeme sözü verdiğini belirten Wang, bu sözlerinde durmalarını umduğunu belirtti.

TİBET, ÇİN'İN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR

İki ülke arasında yaşananlardan ötürü pişmanlık duyduğunu belirten Moğol Dışişleri Bakanı Tsend, Dalai Lama'nın ziyaretinin politik olmadığını, Tibet'in Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu ve Tibet sorununun Çin'in iç meselesi olarak gördüklerini belirtti.

Ekonomik kriz yaşayan Moğollar, 4.2 milyar dolar değerinde borç almak istedikleri Çin Halk Cumhuriyeti ile pazarlıkları sürdürüyor.