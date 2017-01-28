UMKE’den nefes kesen operasyon

Genç ilçesinde etkili olan kar yağışı ve dondurucu hava kırsal kesimi vurdu. Genç ilçesine bağlı Servi köyü Günkondu mezrasında fenalaşan hasta için harekete geçen UMKE Bingöl birimi, yoğun tipiden dolayı zor anlar yaşadı. Güçlükle ilerleyen ekipler, 10 saatlik çalışmayla hastayı kurtardı.

10 saatlik kurtarma operasyonu

Bingöl’ün Genç ilçesi Servi köyü Günkondu mezrasında ikamet eden 39 yaşındaki Mustafa Ayvaz, evinde istirahat ettiği sırada aniden fenalaştı. Solunum yetmezliği hastası olan vatandaş için 112’yi arayan aile, çaresizce sağlık ekiplerini bekledi. Köy yolunun kapalı olduğu bilgisi alan sağlık ekipleri durumu UMKE Bingöl birimine bildirdi. Hazırlıklarını tamamlayan birim, İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Zülküf Bağbars yönetiminde bölgeye hareket etti.

Bir paletli ambulans, bir UMKE aracı ve 6 sağlık personeliyle yola koyulan ekip, kar ve tipiden dolayı güçlükle ilerlemeye çalıştı. Sarp uçurum ve dar yollarda ilerlemekte güçlük çeken araçlar, zaman zaman yolda kaldı.

Bin 800 rakımlı bölgede canla başla çalıştılar

Bin 800 rakımlı yükseklikte paletli ambulans ile yola devam eden ekipler, kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı bölgede, yürüyerek ambulansa yol gösterdi. Hava sıcaklığının eksi 15’e kadar indiği bölgede zorlu bir çalışmanın ardından 39 yaşındaki Mustafa Ayvaz’a ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Zorlu bir yolcuğun ardından Genç Devlet Hastanesi’ne ulaşan ekipler, 10 saatlik kurtarma operasyonunu başarıyla sonuçlandırdı.

"Hastamızı aldık dönüyoruz"

İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Zülküf Bağbars, “Bize Servi Günkondu köyünden bir çağrı düştü nefes darlığı solunum yetmezliği çeken bir hasta için yola çıktık. Yarım paletli ve UMKE ekiplerimizle saat 11.00’da Bingöl’den çıktık saat 17.00’da hastaya ulaştık. Şuanda hastamızı aldık Bingöl Devlet Hastanesi’ne naklini yapıyoruz şuanda. Dönüşte karla mücadelemiz devam edecek ama biz bunu sıkıntı etmiyoruz” dedi.

"Ekiplere teşekkür ediyoruz"

Eniştesinin kurtarılmasından dolayı ekiplere teşekkür eden Ali Ayvaz, “Eniştem dünden beri çok kötü durumdaydı. Dünden beri arıyoruz ama yollarımız kapalı olduğu için ancak bugün saat 17.00’da yetiştiler. Allah onlardan razı olsun. Eniştemin durumu çok ağırdı. Şimdi hastaneye kaldırıyoruz. İnşallah durumu iyi olur evine döner” diye konuştu.