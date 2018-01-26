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Ümraniye'de giyim mağazasından soygun

Ümraniye'de bir mağazaya giren hırsızlar çok sayıda giysiyi çalarak kaçtı.

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Alınan bilgiye göre, Necip Fazıl Bulvarı Şehit Sokağı'nda bir mağazanın kapısını kırarak içeri giren yüzleri maskeli şüpheliler, raflardaki giysileri alarak geldikleri otomobille olay yerinden uzaklaştı.

Olayı fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı sokaktaki diğer iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada, mağaza yetkilileri olayın bildirilmesi üzerine iş yerine geldi.

Gazetecilere açıklama yapan yetkililer, "Her şey 5 dakikada meydana gelmiş. Hemen hemen bütün rafları boşaltmışlar." ifadelerini kullandı.

 

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