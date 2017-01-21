Ümraniye'de minibüs devrildi: 1 ölü
Ümraniye'de, bariyerlere çarparak devrilen minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.
- AA
Alınan bilgiye göre, Necati Çiftçibaşı'nın kullandığı 34 HFE 99 plakalı minibüs, TEM otoyolu Ümraniye Çakmak mevkisinde, henüz bilinmeyen nedenle bariyerlere çarparak devrildi.
Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.
Kazada ağır yaralanan ve ambulansla Ümraniye Devlet Hastanesine kaldırılan Çiftçibaşı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bu arada, kaza dolayısıyla trafik bir süre tek şeritten sağlandı.
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