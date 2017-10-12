Umudumuz Türk askeri

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Astana anlaşmaları çerçevesinde intikal edeceği İdlib çatışmasızlık bölgesinde, halkın güvenli bir yaşama kavuşma umutları artıyor. İdlib gerilimi azaltma/çatışmasızlık bölgesi içinde yer alan batı Halep kırsalındaki Daret İzze İlçesi’nden siviller, TSK’nın bölgeye ateşkes rejiminin takibi amacıyla gözlem noktaları kurmak için yapacağı intikali değerlendirdi.

SALDIRILAR BİTECEK

İlçedeki Kinan Hastanesi Müdürü Muhammed Abbas, “Rejimin sürekli saldırılarına maruz kalıyoruz. Eğer TSK girerse saldırılar, çatışmalar sona erecek” dedi. 18 yaşındaki Ağit Reşit de TSK’nın İdlib’e girmesiyle birlikte rejimin bölgeye düzenlediği saldırıların ve güvenlik sorunlarının son bulacağını ifade etti.

HAYATIMIZ 180 DERECE DEĞİŞECEK

48 yaşındaki Cemil Derviş de “İntikalle birlikte, işlevsiz kurumlar yeniden aktifleşecek. Hastaneler, okullar düzenli ve güvenilir bir şekilde görevini yerine getirecek” dedi. Derviş, Türk ordusunu sevgi ile karşılayacaklarını dile getirerek, “Türk ordusu İdlib’de hayatımızı 180 derece değiştirecek. Normalleşeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘Kerkük’ü bırakmayız’

Irak’ta Haşdi Şabi Birlikleri içindeki Türkmen askeri kuvvetlerinin lideri Yılmaz Neccar Kerkük’ün Kürtlere verilmesinin söz konusu olmayacağı uyarısı yaptı. Neccar,“Hazır bekliyoruz. Çok şehit verdik, vermeye de hazırız” dedi.

BM’den insani yardım

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 16 tır’dan oluşan insani yardım konvoyu, Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan Suriye’ye geçti.

SINIRDA SKANDAL YPG TÖRENİ

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG, askeri eğitim verdiği militanlar için tören düzenledi. Türkiye sınırına yakın konumdaki Ayn İsa’da gerçekleşen törende terör örgütü elebaşının fotoğrafları ve bayraklar yer aldı. Bir kampta gerçekleşen mezuniyet töreninde teröristler askeri üniforma giydi. ABD güçleriyle YPG’liler Suriye’nin kuzeyinde operasyon yapıyor.

‘PYD’den kurtulacağız’

49 yaşındaki memur Yahya Lüle, “Türk ordusunun intikaliyle PKK’nın İdlib’e de yayılması engellenecek. Kontrol ettikleri alanlarda yapmadıkları işkence, insan hakları ihlali yok “şeklinde konuştu. (Akşam)