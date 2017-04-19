EVET diyen ünlü işadamına linç kampanyası başlatıldı
Referandumda EVET demesi ve EVET diyenlere teşekkür etmesi sonrasında Pınar'ın sahibi Yaşar Holding patronu Selim Yaşar hakkında linç kampanyası başlatıldı.
Mesajında referandumda EVET diyenlere teşekkür eden Uzun süredir sponsorluğunu yaptığı Karşıyaka için de esprili bir dille "En yüksek hayır Karşıyaka'dan çıkmış. Sponsorluğu gözden mi geçirsek" demişti.
EVET DEDİ KAMPANYA BAŞLADI
Türkiye'nin ünlü markası Pınar'ın sahibi olan Yaşar Holding'in patronu Selim Yaşar, referandumun ardından paylaştığı 'Evet' mesajı nedeniyle linç kampanyasına maruz bırakıldı. Yaşar'ın seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından "EVET doğru karar veren Türk Halkına şükranlar" mesajını atması ünlü işadamı hakkındaki karalama kampanyasının fitilini ateşledi.
ÜRÜNLERİNİ BOYKOTA KADAR GÖTÜRDÜLER
Linç kampanyasını başlatanlar dakikalar içerisinde Pınar'ın ürünlerini boykota kadar ileriye götürdü. Sosyal medyada TT yapılan boykot etiketleriyle Yaşar Holding'e yönelik saldırıların dozu arttırıldı. Buna esprili biçimde "En çok hayır Karşıyaka'dan. Sponsorluğu gözden mi geçirsek" paylaşımını da ekleyen linç ekibi yaklaşık 20 yıldır kulübe destek veren ünlü işadamına hakaretler yağdırmaktan geri durmadı.
19 YILDIR SPONSORLUĞUNU YAPIYOR
Oysa Selim Yaşar Karşıyaka basketbol takımına 19 yıldır Pınar markasıyla sponsorluk yapıyor.
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