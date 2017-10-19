AK Partili Ünüvar: CHP’li vekillerin AKPM’de Azerbaycan aleyhine oy kullanmaları üzücü

Ünüvar, yaptığı açıklamada, 18 Ekim’de bağımsızlığının 26. yılını kutlayan Azerbaycan halkının gururunu, sevincini ve mutluluğunu gönülden paylaştığını ifade etti.

Azerbaycan’ın 1991 yılında bağımsızlığını ilan ettikten sonra çok geliştiğini belirten Ünüvar, “Azerbaycan halkının ekonomik, sosyal ve demokratik kazanımları çok arttı. Ancak, Azerbaycan’ın güçlenmesini çekemeyenler zaman zaman bunu açığa vuruyorlar. En son örneğini de geçen hafta AKPM Genel Kurulu’nda gördük. AKPM Genel Kurulu’nda haksız ve mesnetsiz iddialarla ilgili oylamada bazı CHP’li üyeler de maalesef Azerbaycan aleyhinde oy kullanmışlardır. Türkiye ve Azerbaycan, tüm uluslararası kurum ve kuruluşlarda tam bir kardeşlik duygusu içerisinde hareket ederken, AKPM’de delegasyonumuzun CHP’li üyelerinin, Türkiye ve Azerbaycan’a yönelik yaklaşımlardaki önyargıların öteden beri bilindiği bir ortamda, kardeş Azerbaycan’a ilişkin içeriği tartışılabilecek bir raporun lehinde oy kullanmaları son derece üzücü bir durum oluşturmuştur” dedi.

“İki ülke uluslararası arenada dayanışma içerisinde”

Milletvekili Ünüvar, Azerbaycan’ın Avrupa Konseyi’ne üye olmasından sonra, özellikle de AK Parti’nin iktidara gelmesiyle Türkiye ve Azerbaycan’ın uluslararası her arenada sürekli dayanışma içinde hareket ettiğini vurgulayarak, “Bugün Türkiye ile Azerbaycan’ın ilişkileri mükemmel. Bu mükemmel ilişkiyi tesis ve temin eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’e, TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı olarak iki ülke adına şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“İlişkilerimizi asla zedelemeyecek”

“Aleyhte oy kullananlar, Azerbaycan’ın bugünkü sosyal ve demokratik gelişiminin farkında olsalardı eminim ki böyle davranmazlardı” diyen Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, şöyle devam etti:

“Azerbaycan’ın 26. Bağımsızlık Günü’nü kutladığımız bu günlerde, Azerbaycan aleyhinde oy kullananların bu tutumu iki kardeş ülke arasındaki ilişkileri asla zedelemeyecek olup, ‘Bir Millet, İki Devlet’ olan Türkiye ve Azerbaycan hakkında yapılacak görüşmelerde kardeş dayanışmasının en güzel örneklerini göreceğimizden eminim. AK Parti olarak, her platformda, daima Azerbaycan’ın yanında olduk, olmaya devam edeceğiz.”