Ünye teröre tepki için yürüdü

Ünye Kent Konseyi öncülüğünde düzenlenen teröre lanet yürüyüşüne Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, AK Parti İlçe Başkanı Arif Ergün, CHP Ünye İlçe Başkan Yardımcısı Serdar Muhsin Yıldız, MHP Ünye İlçe Başkanı Ayhan Yıldız, sivil toplum kuruluşları başkanları, kreş öğrencileri ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş, Hasan Baba mevkisinden başlayıp Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu.

Yalı mevkisinden başlayan yürüyüşe bayrağını kapan, ailesi ile birlikte çoluk çocuk yürüyüşe yarı yoldan katılarak meydana doğru yürüdüler. Meydanda toplanan topluluk ilk olarak bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı okudu.

Yürüyüşü organize eden Ünye Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yalın Haznedar, “Bizim barış yanlısı olduğumuzu bütün dünyaya göstermek için Ünye’de herkes bir araya geldi. Yıllardır ülkemiz üzerinde oynanan oyunları görüyoruz. 10 Aralık Barış Günü’nde Beşiktaş’ta yaşanan olay, daha sonra Anadolu’nun göbeğinde bir grup gencimiz öldü, daha bunun acısı geçmeden şimdi de Ankara’da Rusya Büyükelçisi’ne yapılan saldırı bizleri derinden üzdü. Hain güçler bizi birbirimize düşürmek ve Türk’ü Türk’e vurdurmak istiyorlar. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz” dedi.

MHP Ünye İlçe Başkanı Ayhan Yıldız, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez diyorum” ifadesini kullandı.

CHP Ünye İlçe Başkan Vekili Serdar Muhsin Yılmaz, “Bir İnsanlık suçu olan terör, dahili ve harici işbirlikçileri ile Türkiye’yi öncelikli hedefleri arasına almışlardır. Özünde korkutmak, sindirme ve yok etmeyi hedefleyen, farklılıklara farklı düşüncelere, yaşama ve yaşatmaya düşman olan teröre artık birçok devlet ortak karar almaktadır. Yüreğinde insan sevgisi olan herkes teröre lanet okumaktadır” diye konuştu.

AK Parti Ünye İlçe Başkanı Arif Ergün, “Terör olayları gösteriyor ki biz doğru yoldayız, bizim yükselişimizi istemeyenler terör olayları yaratarak hızımızı kesmek istiyorlar. Fakat bunun olamayacağı aslında 15 Temmuz’da halkımız göstermiştir. Bunu başaramayacaklarını bilen hainler bizi birbirimize düşürmek için uğraşıyorlar fakat buna güçleri yetmeyecek. Çünkü büyüklerimiz var gücüyle çalışıyor” şeklinde konuştu.

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bugün burada 7’den 77’ye herkes var desek yalan olmaz. Bugün bizi Cumhuriyet Meydanı’nda yalnız bırakmayan kreş öğrencilerimiz var ve bizlere eşlik ediyorlar. İşte bu ruh bizlerde olduğu müddetçe bizleri yıkmaya kimsenin gücü yetmez. Bizler ölüme gülümseyerek giden bir milletin evlatlarıyız. Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda, Dumlupınar’da, nasıl ölüme meydan okurcasına siperlerden çıkıp düşmanı bozguna uğrattığımızı dünya biliyor. Nasıl 15 Temmuz gecesi tankların, helikopterlerin önüne kendini attığını bir kez daha dünya gördü. İşte bizi yıkamayacaklarını anlayan zihniyet içerde kargaşa çıkartıp Türk milletinin huzurunu bozmak istiyorlar. Küresel güçlere boyun eğmeyeceğiz, işte bunun en güzel örneği Ünye Cumhuriyet Meydanı, sadece burası değil tüm Türkiye terör belasına karşı duruyor, dimdik ayakta.”