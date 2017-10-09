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Uşak merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 7 kişi tutuklandı

Uşak merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

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Uşak merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
 
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 5 Ekim Perşembe günü örgüt içinde "abla" konumunda oldukları iddiasıyla Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Manisa, Muğla ve İzmir'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 14 kadın şüpheliden 7'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
 
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla tutuklandı.
 
Soruşturma kapsamında 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
 
Zanlıların, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock içeriklerinde isimlerinin geçtiği iddia edildi.

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