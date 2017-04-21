Uşak’ta deprem oldu
Uşak'ta deprem oldu. Merkez üssü Uşak olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- İHA
Gündüz Manisa’da olan depremlerin ardından bölge beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Saat 20:47’de merkez üssü Uşak olan 5 kilometre derinlikte 3.9 büyüklüğünde kaydedilen deprem meydana geldi. Yeryüzüne yakın meydana gelen deprem kent genelinde hissedildi.
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