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Üsküdar'da 3 katlı ahşap binada yangın çıktı

Üsküdar'da bir ahşap binada çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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Alınan bilgiye göre, Kuzguncuk Mahallesi Bağcı Sokak'taki üç katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine Kadıköy, Üsküdar ve Çengelköy itfaiye grupları sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, müdahale ettikleri yangının çevredeki binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Binada yangın nedeniyle yer yer çökmeler meydana geliyor.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması devam ediyor.Üsküdar'da 3 katlı ahşap bir binada saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda binayı sardı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

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