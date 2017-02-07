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Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Üsküdar'da denizde 40 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir erkek cesedi bulundu.

  • DHA
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Üsküdar Vaniköy açıklarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait deniz temizleme aracındaki görevliler, deniz yüzeyinde ceset görmesi üzerine durumu deniz polisine bildirdi. Olay yerine gelen deniz polisi cesedi tekneyle kıyıya çıkardı. 40 yaşlarındaki erkeğe ait olan ceset üzerinde yapılan incelemede darp, kesici ve delici alet yarasına rastlanmadı. Ceset olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, cesedin kimliğini belirlemek için araştırma başlattı.

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