Bursa'da uyuşturucu operasyonu
Bursa'da toprağa gömülü halde 100 kilogram esrar ele geçirildi.
- AA
Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi'ndeki bir araziye giden İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, bölgede arama yaptı.Narkotik köpeği "Alfa"nın da katıldığı aramalarda varillere konularak toprağa gömülmüş 100 kilogram esrar ele geçirildi.Soruşturma sürdürülüyor.
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