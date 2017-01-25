Uyuşturucu ticaretine 12.5 yıl hapis
Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan bir kişi 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken, aynı suçtan yargılanan 3 kişi ise beraat etti.
- İHA
Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanan A.İ., C.O.D., U.K. ve Ö.G.'nin yargılanması sona erdi.
Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın son duruşmasında A.İ. uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken, C.O.D., U.K. ve Ö.G. ise beraat etti. Beraat eden tutuklu 3 kişinin tahliyelerine karar verildi.
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