Son Dakika Haberleri E-gazete 25Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Uyuşturucu ticaretine 12.5 yıl hapis

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan bir kişi 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken, aynı suçtan yargılanan 3 kişi ise beraat etti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanan A.İ., C.O.D., U.K. ve Ö.G.'nin yargılanması sona erdi.

Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın son duruşmasında A.İ. uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken, C.O.D., U.K. ve Ö.G. ise beraat etti. Beraat eden tutuklu 3 kişinin tahliyelerine karar verildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Erdoğan: Mevkidaşıma FETÖ'yle ilgili bilgiler verdim

Erdoğan: Mevkidaşıma FETÖ'yle ilgili bilgiler verdim

1 milyon dolar fiyat etiketli dünyanın en hafif mekanik saati

1 milyon dolar fiyat etiketli dünyanın en hafif mekanik saati

NASA’nın yeni gözlem uydusuyla Dünya daha net

NASA’nın yeni gözlem uydusuyla Dünya daha net

Yılanlarla iç içe bir köy

Yılanlarla iç içe bir köy

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA