Armstrong’un uzay koleksiyonu satılıyor

Dallas merkezli Heritage Auctions tarafından gerçekleştirilecek olan satış, 1-2 Kasım’da başlayacak ve Mayıs-Kasım 2019’da devam edecek. Satışa çıkacak olan koleksiyonda, Armstrong’un 1969 tarihli ay inişinden çeşitli eserler yer alacak. Ayrıca 1903 Wright Brothers Flyer’dan bir kanat ve pervane parçaları ile astronotun Ay’a götürdüğü özel eşyalar da yer alacak.

Müzayedede satılacak olan eşyalar arasında, Apollo 11 ve Boy Scout’ta seyahat eden Armstrong’un Purdue Üniversitesi asırlık bayrağı da bulunuyor.

Armstrong’un hatıra koleksiyonunu satın alabilmek için online, bireysel veya telefon ile başvuru yapılabilecek.

ptı. Purdue Üniversitesi’nde havacılık ve uzay mühendisliği okuyan Armstrong, 20 Temmuz 1969 tarihinde Apollo 11 ile yaptığı ay yolculuğunda aya ilk ayak basan insan oldu. 7 Ağustos 2012’de tıkanan kalp damarlarının açılması için ameliyat olan Armstrong, 25 Ağustos 2012’de hayatını kaybetmişti.

Armstrong’un Ay’a ayak bastığı sırada söylediği söz ise tarihe geçmişti:

Bir insan için küçük, insanlık için dev bir adım.

(ShiftdeIete)