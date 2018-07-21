TSK, uzun dönem askerlerin "bedelli" paylaşımına ilişkin inceleme başlattı Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), bir grup uzun dönem asker tarafından çekilen ve bedelli askerlik yapacaklara yönelik ifadelerin yer aldığı görüntülere ilişkin idari inceleme başlatıldı.