Uzunkaya trafiği denetledi 

Bölge Trafik Müdürlüğü’ndeki uygulama noktasını ziyaret eden Uzunkaya, Kurban Bayramı tatilinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için bir denetim mekanizması kurulduğunu dile getirerek, trafik terörüne karşı topyekün bir seferberlik yürütüldüğünü açıkladı. “Kırmızı düdük projesi hakkında da bilgi veren” Uzunkaya, “Çocuklarımızın aileleri üzerinde etkili olduklarını biliyoruz. Bundan hareketle gelecekte yol kullanıcısı olacak bu yavrularımızın çok daha duyarlı dikkatli olacağı bir zemin oluşsun istedik” dedi.

Yollar boş kaldı Kurban Bayramı tatilinin başlamasının ardından İstanbul’da ilk pazartesi gününde yoğunluk yüzde ‘1’olarak görüldü. Her pazartesi yaşanan trafik yoğunluğunun aksine dün trafikte araç sayısı yok denecek kadar az oldu. Günün hemen hemen her saatinde trafik yoğunluğu oluşan güzergahlarda yoğunluk yaşanmadı. Öte yandan İBB cep trafik uygulamasında dün saat 08.00 itibariyle yoğunluk yüzde “1” olarak görüldü.