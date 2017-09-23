Vali Çetinkaya'nın albay eşi tahliye edildi

Temel Çetinkaya'nın Sinop Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davasına Sinop Valiliği görevinden merkez valiliğine atanan Yasemin Özata Çetinkaya da izleyici olarak katıldı.

Sinop İl Jandarma Komutan Vekiliyken 15 Temmuz darbe girişimi ardından başlatılan soruşturma kapsamında, girişimden 2 gün sonra tutuklanan Temel Çetinkaya'ya, son duruşmada tahliye kararı verildi. Kararla birlikte bir süre Sinop E Tipi Cezaevinde kalan, ardından da Samsun'un Bafra ilçesindeki T Tipi Cezaevine nakledilen Albay Çetinkaya'nın yaklaşık 14 aylık tutukluluk hali de sona ermiş oldu. Albay Temel Çetinkaya'yı Bafra'da cezaevi çıkışında Vali Yasemin Özata Çetinkaya ile diğer yakınları karşıladı.

Vali Dr. Yasemin Özata Çetinkaya'da eşinin tutuklanması sonrasında, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanmış, 2,5 aylık tutukluluk ardından tahliye edilmişti. O süreçte Sinop'tan merkez valiliğine atanan Vali Çetinkaya, halen merkez valisi olarak görevine devam ederken, tutuklanan albay eşi ise Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilmişti.