Van Ferit Melen Havalimanında yangın: Bir kişi hastaneye kaldırıldı

Alınan bilgiye göre, havalimanının iç hatlar yolcu girişinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Havalimanı ve Van Büyükşehir Belediyesinin itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü.

Yangında karbonmonoksit gazından etkilenen havalimanında görevli teknisyen Hüseyin Yalçın, ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İç hatlar yolcu girişinde de hasar oluştu.

Bu arada havalimanındaki tüm uçuşların saat 13.00'e kadar ertelendiği öğrenildi.