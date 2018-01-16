Van kar tatili hangi ilçeler? Van’da yarın (17 Ocak) okullar tatil mi?

17 Ocak Van’da yarın okullar tatil mi? Van kar tatili açıklaması ilde yaşayan öğrencilerin ve velilerin merak konusu oldu. Van'da uzun bir aradan sonra dün akşam saatlerinde başlayıp gece devam eden kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı. Kent beyaza büründü. Kar kalınlığının merkezde 5, yüksek kesimlerde 15 santimetreyi bulması nedeniyle Gürpınar ve Başkale ilçelerinde 5 mahalle ve 2 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Peki Van’da yarın okullar tatil mi? İşte, yanıtı.

VAN’DA 17 OCAK YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Van'da bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar kalınlığının yaklaşık 15 santimetreyi bulduğu kentin merkez 3 ilçesinde, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın (çarşamba) için ara verildi. Aynı gün, kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU

Meteoroloji’nin bu hafta Türkiye için verdiği verilerde sadece perşembe günü soğuk ve karlı bir hava göze çarpıyor. Yurdun iç ve yüksek bölgelerinde yerel olarak kuvvetli olacak kar yağışı bu hafta İstanbul’u etkilemeyecek.

Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ve Bingöl, Batman, Siirt ile Antalya’nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimleri ile Manisa, Denizli ve Uşak çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.