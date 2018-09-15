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Van'da 42 kaçak göçmen yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 42 kaçak göçmen yakalandı.

  • IHA
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Van'da Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran sınırındaki Eşmepınar ve Çaldıran mahallelerinde devriye görevi yürüttükleri sıra araziye yaya olarak ilerleyen iki grubu görmesiyle yanlarına giderek kimlik kontrolü yaptı. Kontrollerde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 2’si kadın 42 Afganistan ve Pakistan uyruklu kaçak şahsı gözaltına aldı. Kaçak göçmenler, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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