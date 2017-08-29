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Van'da 87 yabancı uyruklu yakalandı

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 87 yabancı uyruklu yakalandı.

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine, Hacıbekir Mahallesi Gül Sokak'ta bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 73 Afganistan, 13 Pakistan ve bir İran uyruklu yakalandı.

Yabancı uyruklular hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Ev sahibi ve eşi gözaltına alındı.

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