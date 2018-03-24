Van'da fırtına nedeniyle kahvehanenin asma tavanı çöktü

Edinilen bilgilere göre, Vanyolu Caddesi’nde bir iş merkezinin 5'inci katındaki kahvehanenin asma tavanı fırtına nedeniyle bir anda müşterilerin üzerine çöktü. Kaza sonrası müşteriler kahvehaneden çıkarken, 2 kişi ise hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Bu arada fırtına nedeniyle enerji nakil hatlarında arızalar meydana gelirken, ilçe merkezinin bir kısmına ise 4 saat süre ile enerji verilemedi.