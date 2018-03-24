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Van'da fırtına nedeniyle kahvehanenin asma tavanı çöktü

Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir kahvehanenin tavanı müşterilerin üzerine çöktü, 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

  • İHA
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Edinilen bilgilere göre, Vanyolu Caddesi’nde bir iş merkezinin 5'inci katındaki kahvehanenin asma tavanı fırtına nedeniyle bir anda müşterilerin üzerine çöktü. Kaza sonrası müşteriler kahvehaneden çıkarken, 2 kişi ise hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. 

Bu arada fırtına nedeniyle enerji nakil hatlarında arızalar meydana gelirken, ilçe merkezinin bir kısmına ise 4 saat süre ile enerji verilemedi.

 

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