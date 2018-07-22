Van'da sahil bandı hizmete açıldı

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Edremit Belediyesi, "Sahil Bandı Projesi" kapsamında Van Gölü kıyısında oluşturulan sahil bandını törenle hizmete açtı.

Törende konuşan Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, 2016 yılının aralık ayında göreve geldiklerini anımsattı.

Göreve başladıklarında Edremit'in sırtını denize döndüğünü belirten Çiçekli, ilçe sakinlerinin denizden yararlanamadığını ifade etti.

Çiçekli, şunları dile getirdi:

"Edremit'i denizle birleştirmek için adımlar atmamız gerekiyordu. Bunun için ilk amacımız bu kadim halkımızı denizle birleştirmekti. Peki, sizlerle denizin arasına duvar örmüşler miydi? Denizden faydalanabiliyor muydunuz? Biz, '2016 yılının aralık ayında bu gaspçı ve işgalcilere son vereceğiz.' dediğimizde, bize 'Buradan kimler gelip geçti. Onlar yapamadı da sen mi yapacaksın?' dediler. Ben de dedim ki 'İnanmış bir adamı neyle korkutabilirsiniz?"

İki ay süren çalışmayla sahildeki barakaları yıktıklarını söyleyen Çiçekli, "200 kişilik ekip ve 30 iş makinesiyle, bu 30 yıllık işgalcileri...Gece 04.00'te başlayan çalışmamız sabah 09.00'da sona erdi. Van uyandığında o işgalcileri gördü mü? Yapılabiliyormuş? Yapılıyormuş. Elinizi vicdanınıza koyacaksınız ve yalnızca rıza-i ilahiyi gözeteceksiniz." ifadelerini kullandı.

Çiçekli, yaptıkları çalışmaları sıçrama tahtası olarak kullanmadıklarını sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından Çatak Kaymakamı Hacı Asım Akgül, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Saadet Partisi İl Başkanı Özay İlhan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, kurum temsilcileri, STK yetkilileri ve çok sayıda kişinin katıldığı törende sahil bandının kurdelesi kesildi.

Tören, havai fişek gösterisi ve sanatçı Yusuf Güney'in konseriyle sona erdi.