Van'da terör operasyonu: 15 gözaltı
Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın saldırı ve faaliyetlerinin deşifresi ile önlenmesine yönelik teknik ve fiziki çalışmalar devam ediyor.
Terör örgütünün 15 Ağustos 1984'te Siirt'in Eruh ilçesi ile Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde gerçekleştirdiği silahlı saldırıların yıl dönümünü bahane ederek güvenlik güçlerine taş, molotof, patlayıcı ve havai fişek atmak suretiyle yasa dışı gösteriler gerçekleştireceği tespit edilen kişilere yönelik kent merkezinde operasyon düzenlendi.
Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı, bu kişilerin ikamet ve üst aramalarında örgütsel bez parçaları ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.