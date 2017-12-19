Van’da terör operasyonu: 4 gözaltı

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, örgüte yardım-yataklık yaptığı ve PKK/KCK terör örgütünün sözde Sivil Savunma Birlikleri (YPS) bünyesinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen şüphelilere yönelik Şehit Jandarma Er Hasan Ergin Operasyonu icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “Yapılan operasyon neticesinde 4 şüpheli yakalanmış ve icra edilen aramalarda 1 adet av tüfeği, 24 adet av tüfeği fişeği, 1 adet CD, 5 adet cep telefonu, 5 adet simkart ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir” denildi.