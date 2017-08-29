Van'da terör operasyonu: Hakkında hapis cezası bulunan 7 PKK'lı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Haklarında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ve PKK/KCK terör örgütü üyesi olan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda G.H, G.A, B.A, A.B, Ş.K, A.D. ve S.B. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli şahısların ikamet ve üst aramalarında dijital materyaller ile kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüpheli şahısların işlemleri devam etmektedir."

Açıklamada, halkın huzuru, devletin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.