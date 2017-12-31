Vasip Şahin: Şu ana kadar herhangi olumsuz bir durum yaşanmadı İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile birlikte, Taksim'de yılbaşı için alınan güvenlik önlemleri ile ilgili incelemelerde bulundu. Tedbir alan polislerin yeni yılını kutlayan Vali Şahin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.