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Vatandaşın tercihi: Referanduma evet

1961 yılındaki ilk referandumdan bugüne dek 6 kere sandığa giden halk, 5 kere referanduma evet dedi.

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Türkiye yedinci referandumuna hazırlanıyor. İlk referandumun 1961 yılında yapıldığı Türkiye'de o günden itibaren kurulan 6 sandıktan 5'inde halk evet dedi. Bununla birlikte anketler, halkın 7. referanduma da evet diyeceğini işaret ediyor. 

Türkiye, kamuoyunda "Cumhurbaşkanlığı sistemi" olarak bilinen 18 maddelik yeni anayasa değişikliğini oylamak için mart sonu ya da nisan başı gibi yedinci kez referanduma gidecek. İlk referandumun 1961 yılında düzenlediği Türkiye'de, bugüne kadar altı referandum yapıldı. 1961, 1982, 1987, 2007 ve 2010 yıllarındaki referandumlarda sandıktan "evet" sonucu çıkarken, 1988'deki referandumda vatandaşların tercihi "hayır" oldu.

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