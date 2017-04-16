Vatandaşlar Tarabya'ya akın etti

Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte vatandaşlar da kutlama için Tarabya'ya doğru akın etmeye başladı.

MİLLET İRADESİNE SAHİP ÇIKTI

Türkiye bugün kaderini belirlemek üzerine sandık başına gitti. Türkiye'yi daha da güçlendirecek seçimlerden 'Evet' kararının çıkması kesinleşince vatandaşlar da kutlama hazırlıklarına başladı.

MİLLET TARABYA'YA KOŞTU

Sandıkların yüzde 100'e yakınının açılmasının ardından vatandaşlar da kutlama yapmak üzere Cumhurbaşkanı'nın Kısıklı'daki konutunun önünde toplanmaya başladı.