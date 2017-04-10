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Vestel Basın Açıklaması

9 Nisan 2017 tarihinde, Tokyo kaynaklı Nikkei Asian Review’un web sitesinde yayınlanan Toshiba TV biriminin satışıyla ilgili haberde, Vestel’in de adı geçmekte olup konuyla ilgili haber Türk medyasında da yer bulmuştur.

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Vestel olarak, şirketimizin konuyu değerlendirme aşamasında olduğunu ve büyüme stratejilerimiz doğrultusunda görüşmelerde bulunduğumuzu açıklamak isteriz.

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, konuyla ilgili olarak; “Geçtiğimiz aylarda Toshiba ile marka lisans anlaşması imzaladığımızı ve Manisa Vestel City’de ürettiğimiz Toshiba markalı TV’lerin Avrupa pazarında satış, pazarlama ve tedarik zinciri gibi faaliyetlerinden sorumlu olduğumuzu sizlere duyurmuştuk. Vestel olarak büyüme stratejilerimiz doğrultusunda fırsatları gözlemleyip değerlendirmeye devam ediyoruz.” şeklinde açıklamada bulunmuştur.

Vestel Şirketler Grubu

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