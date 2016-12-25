Başbakan Yardımcısı Kaynak: El Bab TSK ve ÖSO’nun hakimiyetine girmiş durumda

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "Bugüne kadar ülkemize toplam 233 yaralı girişi olmuştur. 88 hastamız, Sağlık Bakanlığımız koordinesiyle Osmaniye, Mersin hatta Konya'ya kadar hasta sevk edildi, 33'ü taburcu oldu ama maalesef 32 kişi de hayatını kaybetti." dedi.

Kaynak, Reyhanlı Devlet Hastanesinde, Halep'in doğusundan tahliye edilen yaralı sivilleri ziyaret etti. Hastane yetkililerinden bilgi alan Kaynak, hasta yakınlarıyla da görüştü.Bir hasta yakınının, "Bizim Tayyip Erdoğanımız yok, bizim kimsemiz yok. Allah bizim bu yaşadıklarımızı onların da çocuklarına yaşatsın." sözleri üzerine Kaynak, "Recep Tayyip Erdoğan sadece bizim değil tüm ümmetindir, biz her zaman sizin yanınızdayız." dedi. Kaynak, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Halep'ten tahliyelerin tamamlandığını belirterek, "Tahliyenin yaklaşık 40 bin olduğunu söyleyebiliriz. Bu insanlar genellikle İdlib civarındaki yakınlarının yanına yerleştiler. Muhtemel bir göç hareketi olabilme ihtimalini de bugün değerlendirdik." diye konuştu.Çok acil gelenler için İHH'nın önceden belirlediği bir alanı barınma merkezi olarak hazırladıklarını ifade eden Kaynak, sınıra 10 kilometre mesafedeki bir bölgeyi de transfer alanı olarak belirlediklerini söyledi.

"Yoğun bir göç hareketiyle karşı karşıya kalmadık"

Veysi Kaynak, yine Suriye tarafında gösterilen 600 dönümlük bir alan üzerinde çalışmaların sürdüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:"Bu çalışmalar çerçevesinde hemen hemen Halep'ten tahliye edilen bütün insanlara yönelik bir barınma merkezi oluşturmuş olacağız. Şu anda Hatay Valiliğimiz daha önce hac konaklama merkezi olarak kullanılan yerde de hazırlık yaptı ve çadırlarımızı kurdu. Sevindiğimiz bir hadise şudur; 2011, 2012'de Suriye'den göç hareketi başladığında olduğu gibi bu defa yoğun bir göç hareketiyle karşı karşıya kalmadık. Ama bu kalmayacağımız anlamına da gelmemeli. Devlet olarak gerekli tedbirleri alıyoruz."AFAD'ın yanı sıra Türk Kızılayı, İHH ve çeşitli diğer sivil toplum kuruluşlarının bu alanda ciddi çalışmalar yürüttüğünü anlatan Kaynak, bütün bunların Hatay Valiliğinin koordinasyonunda yapıldığını kaydetti.Kaynak, sınırın Suriye tarafında bir hastane oluşturulduğuna işaret ederek, "Çeşitli sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla doktorlarımız orada gerek ayakta tedavi gerekse hafif yaralıları tedavi ediyorlar. Bugüne kadar ülkemize toplam 233 yaralı girişi olmuştur. 88 hastamız, Sağlık Bakanlığımız koordinesiyle Osmaniye, Mersin hatta Konya'ya kadar hasta sevk edildi, 33 tanesi taburcu oldu ama maalesef 32 kişi de hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

"Şehitleri verdiğimiz bölge TSK ve ÖSO’nun hakimiyetine girmiş durumda"

Halep'ten tahliyelerin başladığı günden itibaren Hatay Valiliğinin koordinesinde bin 10 insani yardım malzemesini taşıyan tırın Suriye'ye gittiğini belirten Kaynak, bu yardımların Suriye'deki sivil toplum kuruluşları tarafından dağıtıldığını anlattı. Kaynak, Katar RAF İnsani Yardım Kuruluşu, İHH ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca oluşturulan yaklaşık 950 çocuk kapasiteli "Yetim Köyü"nü gezdiğini, tesisin gerek barınma gerekse eğitim alanlarıyla çok modern olduğunu söyledi. Bir gazetecinin, El Bab'a yapılan operasyonla ilgili sorususu üzerine Kaynak, El Bab'ın Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından tamamen kuşatıldığını kaydetti. Kaynak, "Çok şehit verdik bildiğiniz gibi. Şehitleri verdiğimiz bölge tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun hakimiyetine girmiş durumda. Operasyonu bitirmeyi arzu eder herkes ancak arazi şartlarından çok DAEŞ teröristlerinin araziye gömdükleri el yapımı bombalar gibi can alıcı hususlar dolayısıyla çok dikkatli bir çalışma yürütülüyor." şeklinde konuştu. Kaynak, Türkiye'nin güvenliğinin Suriye ve Irak sınırından başladığını ifade ederek, bu sınırları sağlama almadıkça Hatay'ın, Kahramanmaraş'ın, Gaziantep'in veya Türkiye'nin herhangi bir yerinin güven içerisinde olmayacağına dikkati çekti.