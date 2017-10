Adalet Bakanı Gül: Topuz yarın avukatı ile görüşecek

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, tutuklanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz’un avukatıyla yarın görüşeceğini açıkladı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, parti genel merkezinde gazetecilerin sorularını cevapladı. FETÖ Soruşturması kapsamında tutuklanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un avukatıyla görüştürülmediği iddialarının sorulması üzerine Gül, “Türkiye, bir hukuk devleti. Türkiye’de yargı hukuk çerçevesinde görevini ifa ediyor. Avukatlarla konsolosluk görevlisinin görüştürülmemesi diye bir iddianın kabulü mümkün değil. Sorgu, ifade alma aşamasında, yargılama, soruşturmanın her aşamasında avukatı hazır bulunmuştur. Son günlerde yaklaşık bir 6-7 gündür tutuklu olan bu kişiyle ilgili avukatın görüşmesi olmamıştır, bu görüşmesine izin verilmediği için değil görüşme talebi olmadığı için. Bizim yasalarımıza göre avukatlar tutuklu müvekkilleri ile müdafiler görüme hakkına sahiptir. Dün itibarıyla ailesinin bilgilendirilmesi söz konusu olmuştur, Başsavcılık tarafından. Kendisinin talebi, avukatıyla görüşme ve ailesiyle irtibat kurma. Bu hususlarla ilgili avukatıyla görüşme imkanı sağlanmıştır. Avukatına bilgi verilmiştir, esasen de böyle bir izne gerek yok. İzin almaksızın avukatı görüşebilir. Düne kadar herhangi bir başvuru başsavcılığa yapılmamıştır konsolosluk görevlisi tarafından. Dün itibarıyla avukatımla görüşmek istiyorum diye bir talebi oldu, anında bu teknik olarak hazır olduğu ifade edildi. Dün yapılan başvuru neticesinde Cuma günü, yarın görüşeceğini ifade etti. Yani, dün de bugün de görüşebilirdi bu kendi takdirleridir, yasal olarak da biz buna imkan tanıyoruz, avukatı görüşme hakkına sahiptir. Kendi talep etmediği için görüşme olmamıştır. Ancak, talebi olduğu andan itibaren yasal hakkını kullanımı için başsavcılık gerekli imkanı tanımıştır” açıklamasında bulundu.

Aile ile ilgili de bilgi verildiğini anlatan Gül, “Birtakım ihtiyaçlarının ulaştırılması yönünde bir talebi olmuştu. O konuda da gerekli yardımlar yapıldı. Aile ile görüştüler” ifadelerini kullandı.

Amerikan tarafının ‘terör suçlamasına ilişkin deliller konusunda net bilgi alamıyoruz’ açıklamasının ardından temas sağlanıp sağlanmadığına ilişkin soru üzerine Gül, “Amerika Adalet Bakanlığı makamı tarafından herhangi bir talep gelmedi. Gelirse, bu konuda Adalet Bakanı olarak biz her zaman görüşmeyi yaparız. Her iki ülke arasında adli yardımlaşma ilişkilerimiz sürmektedir. Bu konuda Dışişleri Bakanımız sürecinde de her zaman görüşmeler yapılmaktadır. Biz de adli boyutuyla ilgili gerekli bilgileri Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla Amerikan yetkililerine iletiliyor. Bu konuda herhangi bir temas eksikliği yok. Hatta ABD, 5 çifte vatandaşla hüviyetindeki tutukluyla ilgili görüşme talebinde bulunmuştu, bunlardan birisi tahliye olmuştu. Bunun bilgisini de verdik, ABD yetkililerine. İki kişiyle ilgili görüşme izni verildi, cezaevinde. Görüşme talebiyle ilgili. Diğer ikisiyle ilgili de teknik hazırlıklar yapılıyor. Bu konularla ilgili talepte bulunulduğunda gerekli imkanlar tanınmaktadır” şeklinde konuştu.

İkinci konsolosluk çalışanına ilişkin tartışmaların sorulması üzerine Gül, “O konuda İstanbul Başsavcılığımız kamuoyunu bilgilendiriyor. Her aşamada ben bu hususta İstanbul Başsavcılığımızın kamuoyuna yaptığı açıklamaların dikkate alınmasını tavsiye ederim. Elbette soruşturma gizli bir şekilde sürdürülüyor. Bu konuyla ilgili başka tarafların herhangi bir söz söyleme, açıklama yapma yetkisi de bulunmamakta. Savcılığımızın yapmış olduğu açıklamada da ifadeye davet için çağrıda bulunulduğu ifade edilmiştir. Bu konuda, bizim bildiğimiz kadarıyla ifade vermeye gittiğine ilişkin bilgi tarafımıza ulaşmadı” diye konuştu.

Gül, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Varsa bir itiraz herkes yapılan işlemlerle ilgili itiraz yolu da açıktır. Türkiye Cumhuriyetinin hukuk devleti olma ilkesi de asla şaşmayacaktır. Ben bu konudaki dezenformasyonların da yanlı olduğunu düşünüyorum. Giden büyükelçinin de bu hususlarla ilgili olayı başka yöne çektiği açık. Dolayısıyla ABD yetkilileriyle her zaman adli yardımlaşma anlamındaki sürecimiz şeffaf bir şekilde devam etmektedir.”

ABD’li heyetin önümüzdeki hafta Türkiye’ye geleceği yönündeki haberlerin sorulması üzerine Gül, “Adalet Bakanlığı olarak da yargılama süreciyle ilgili bizim talep ettiğimiz iadeler var veya bu yargılamalarla ilgili. Her aşamada Türkiye Cumhuriyetinin yaptığı işlemlerin hukuk devleti çerçevesinde olduğuna hiçbir şüphe yok. Bu konularla ilgili her türlü bilgiyi de kendi yetkililerimiz ilgili arkadaşlarımız marifetiyle veriyoruz” ifadelerini kullandı.