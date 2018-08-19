Y. Malatya Fenerbahçe özeti önemli anları SSL Malatya FB maç özeti

Spor Toto Süper Lig 2. hafta maçında Y.Malatya Fenerbahçe özeti önemli anları futbol severlerin gündeminde yer alıyor. SSL Malatya FB maç özeti golleri sayfamızda yer alıyor. Lige galibiyetle başlayan iki takımın mücadelesi kıran kırana geçti. Maçta tek gol sesi çıktı ve Y.Malatyaspor 70. dakikada Aleksic’in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Maç bu skorla sona erdi ve Fenerbahçe ligdeki ilk mağlubiyetini tatmış oldu. İşte, Y.Malatya Fenerbahçe maç özeti ve gol pozisyonları. Fenerbahçe, hafta içi Şampiyonlar Ligi elemelerinde Benfica'ya kaybederek turnuvaya veda ederken Süper Lig maçında da kaybederek üst üste ikinci kez mağlup oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe ligde 3 puanda kalırken Yeni Malatyaspor ligdeki 2. maçından da galibiyetle ayrılarak puanını 6 yaptı.

Y.MALATYA FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

8.dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı köşe vuruşu sonrası hızlı atağa çıkan Yeni Malatyaspor'da Guilherme sağ kanattan ortasını yaptı, arka direkte gerilerden gelen Pereira istediği vuruşu yapamayınca top Volkan'da kaldı.

10’da Malatyaspor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direğe açılan topa Adem Büyük kafayı vurdu, top direğin hemen üzerinden auta çıktı.

14.dakikada Yeni Malatyaspor gole çok yaklaştı. Orta sahadan gönderilen uzun topta Hasan Ali boşa çıkınca Pereira bomboş ceza alanına sokuldu, kaleyi karşısına alıp plase bir vuruş yaptı ancak top az farkla üstten auta gitti.

30.dakikada Şener Özbayraklı sağ kanattan son çizgiye indi ve ortasını yaptı, penaltı noktası üzerinden Mehmet Ekici kafayı vurdu ancak top yandan auta çıktı.

41.dakikada Fenerbahçe'nin rakip ceza alanı önünde kurduğu baskı sonrası topu kapan Slimani, topu önüne nefis aldı ve penaltı noktası üzerinden vuruşunu yaptı, Ertaç soluna giden topu tek hamlede kontrol etti.

48.dakikada Fenerbahçe hızlı atağında Mehmet Ekici ceza alanına girmeden yerden sert vurdu, Ertaç'ı geçen top az farkla yandan auta çıktı.

50.dakikada Ayağa paslarla rakip ceza alanına kadar ilerleyen Fenerbahçe'de Slimani'nin kaldırdığı topa Ayew voleyi vurdu ancak top üstten dışarı çıktı.

54.dakikada Fenerbahçe'nin maçtaki en net pozisyonu! Şener sağ kanattan ortaladı, kale önünde bomboş durumdaki Slimani'nin yere doğru vurduğu kafada top yandan auta çıktı.

57.dakikada Fenerbahçe yine sağ kanattan geldi. Şener'in ortasında Slimani'den önce Ertaç'ın yumrukladığı top Barış'ın önüne düştü. Barış önünü açıp şutunu çekti, savunma topu çizgiden çıkardı.

70.dakikada Rakip yarı alanın ortalarında topu alan Guilherme savunma arkasına doğru nefis bir top gönderdi, hafif sol çaprazdan gelişine top düşmeden nefis vuran Aleksic topu ağlara yolladı: 1-0

Yeni Malatyaspor sahasında Fenerbahçe'yi Aleksic'in nefis golüyle 1-0 mağlup etti.