Yalova Etibank Tesisleri yandı

Yıllardır boş şekilde bekletilen Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki Etibank Tesislerinde sabaha karşı bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tesislerde bulunan eski barakalar, alev aldı. Yan yana bulunan 5 barakayı saran alevlere Yalova ve Çiftlikköy İtfaiyelerinden 5 araç müdahale etti. Bu esnada barakalarda Suriyeli mültecilerinde yaşadığı bilgisinin gelmesi polis ekiplerini ve itfaiyeyi harekete geçirdi. Yaklaşık 1 saat süren çalışma neticesinde söndürülen yangın sonrasında kül olan barakaların arasında polis ve itfaiye ekipleri insan aradılar. Her hangi bir bulguya rastlanmaması ise derin bir nefes aldırdı. Bir görgü tanığı da barakalarda mültecilerin yaşadığını ancak yangından bir kaç gün önce başka bir yere taşındıklarını dile getirdi. İtfaiye ekipleri yangının kundaklamadan çıkmış olma ihtimali üzerinde dururken, poliste konuyla ilgili araştırma başlattı.