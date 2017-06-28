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Yalova'da Suriye uyruklu bebeğin açlıktan öldüğü iddiasına cevap geldi

Yalova'da Suriye uyruklu bir bebeğin açlıktan öldüğü iddialarına ilişkin İl Sağlık Müdürü Ali Daştan, '17 günlük bebek prematüre olarak doğdu. Açlıktan ölmesi söz konusu değil. Kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmiştir.' dedi.

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Ulusal basında ve bazı internet sitelerinde yer alan habere ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Daştan, Suriye uyruklu Cuma Tourkmani Abdullah adlı 17 günlük bebeğin açlıktan ölmediğini, böyle bir haberin gerçeklik payının olmadığını belirtti.

Bebeğin 1 kilo 920 gram ağırlığında dünyaya geldiğini vurgulayan Daştan, olayı çok yönlü araştırdıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Geçici koruma statüsünde Yalova'da yaşayan Hanaa Abdullah, 11 Haziran 2017'de Yalova Devlet Hastanesinde prematüre doğum gerçekleştirdi. Bugün de çocuğunun hareketsiz yattığını gören kadın 112 Acil Servis ekiplerini aradı. Olay yerine giden ekip çocuğunun kalp yetmezliğine bağlı hayatını kaybettiğini belirledi. İşlemlerin ardından 17 günlük Cuma Tourkmani Abdullah Yalova Şehir Mezarlığı'nda defnedildi. Olay tamamen bundan ibarettir. 17 günlük bebek prematüre olarak doğdu. Açlıktan ölmesi söz konusu değil. Kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmiştir."

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