Yangaz nedir ne anlama geliyor Sen Anlat Karadeniz Yangaz kelime anlamı nedir? Sorularının yanıtları araştırılıyor. Sen Anlat Karadeniz son bölümde geçen Yangaz anlamını haberimizde derledik. Son bölümde abisinin ihanetini öğrenen Tahir, Karadeniz gibi köpürür. Yaşadığı büyük acıyla dalgalanırken, onu sakinleştiren tek şey, artık limanı bildiği Nefes'in "sana ihtiyacım var" demesi olacaktır. Nefes daha Mustafa'nın ihanetini sindiremeden, kendisi gibi bir şiddet mağduruyla karşılaşarak bir kez daha sarsılır. Yangaz: Türkçe "yangurmak" (anırmak kelimesinin kökeni), "yangramak" kelimelerinden gelir. Bu sözcükler gürültü etmek, çınlamak anlamlarına gelir. Aynı zamanda her türlü numarası olan adam. 'Pislik işler çeviren' anlamına da gelmektedir.

Yangaz ne demek?

Yangazın anlamı çeşitli pis işler çeviren, her türlü numarası olan kişi anlamına gelmektedir. Dizideki ikizlere de bu nedenle bu lakap takılmıştır.

Yangaz Murat (Cem Anıl Kenar) Kimdir?

1990 yılında Ankara’da doğdu. Tam adı Cem Anıl Kenar’dır. Dr. Binnaz Rıdvan Ege Lisesinde okudu. 2012-2013 yıllarında Ankara’da O.D.T.Ü İşletme Bölümünde okudu. 2013-2014 Binghamton University Business Administrations New York ‘ta okudu. Cem kenar İngilizce (İleri Seviye)’de bilmektedir. Tenis ODTÜ Tenis Klubu yıldızlar lisanslı sporcusudur. Eskrim sporuyla ODTÜ ‘de ilgilendi.

Yangaz Fatih (Furkan Aksoy) Kimdir?

Furkan Aksoy’un ilk defa kamera karşısına çıktığı dizi Sen Anlat Karadeniz dizisi olmuştur. İstanbul’da yaşayan oyuncu İstanbul’da bulunan Kültür Üniversitesinde eğitim almıştır. Ekranların yeni yüzlerinden olan oyuncu daha ilk bölümden ilgi toplamayı başardı. Fatih’in en büyük tutkusu ise gerçek hayatta olduğu gibi futboldur

SEN ANLAT KARADENİZ'DE 9.SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bu topraklar bana memleket, sana gurbet!"

Abisinin ihanetini öğrenen Tahir, Karadeniz gibi köpürür. Yaşadığı büyük acıyla dalgalanırken, onu sakinleştiren tek şey, artık limanı bildiği Nefes'in "sana ihtiyacım var" demesi olacaktır. Nefes daha Mustafa'nın ihanetini sindiremeden, kendisi gibi bir şiddet mağduruyla karşılaşarak bir kez daha sarsılır. Sürmene'de çıkan dedikodulardan Osman Hoca'nın Nefes'e evini açtığını duyan bir kadın, kendisini medreseye atmıştır. Nefes, kendi acılarını bir yana bırakarak bu yaralı kuşu iyileştirmeye girişir. Ama bir yandan kabusları, bir yandan Vedat'ın Nazar üzerinden giriştiği merhamet oyunu, bir yandan köydeki dedikodular, Koca Karadeniz'e sığmaya çalışan minicik kadını iyice nefessiz bırakır. Nefes'in imtihanına bir de Saniye'nin büyük şiddeti eklenince, abisinin ve annesinin ihanetini sindiremeyen Tahir, bir kez daha kendini feda eder: "Bu topraklar bana memleket sana gurbet Nefes. Bırak gurbete düşen ben olayım!" Kaleliler dağılıyor mu? Bağrına mazlum bir ana-oğlu sığdıramayan Karadeniz ailesi bunu nasıl ödeyecek? Bir yandan Sayar-Dağdeviren ittifakının sonuçlarıyla uğraşan, bir yandan iyice yalnızlaşan Mustafa neler yaşayacak? Karadeniz bu imtihandan sınıfta mı kalacak?

SEN ANLAT KARADENİZ REYTİNGLERDE ZİRVEDE!

Yeni yılın adından en çok söz ettiren, atv'nin iddialı dizisi Sen Anlat Karadeniz birinciliği kimselere kaptırmıyor. Dizi Çarşamba akşamına yine damgasını vurdu ve en çok izlenen yapım oldu.

Sen Anlat Karadeniz'in dokuzuncu bölüm etiketi #anlatkaradeniz, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi!

#anlatkaradeniz etiketi, 1. sıraya kadar yükseldiği Twitter Türkiye Trending Topics listesinde, bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

Ayrıca #anlatkaradeniz etiketi Dünya Trending Topics listesinde 6. Sıraya kadar yükseldi.