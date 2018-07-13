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Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, hastalar dumandan etkilenmemeleri için bahçeye çıkarıldı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hastanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Hastanenin arka ana girişinde alevlerin yükseldiğini fark eden görevliler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü. Dumanın hastane koridorlarına yayılması üzerine hastalar hastane bahçesine çıkarıldı.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ümit Başar Semiz, hastanede çıkan küçük çaplı yangının kısa sürede söndürüldüğünü söyledi.

Hastanenin içinde alevli bir yanmanın olmadığını belirten Semiz, "Tamamen iki binanın birleştiği arka ana girişte yangın oluştu. Duman bir miktar ana koridorlara girdi. Her ihtimale karşı hastalarımızı dışarıya tahliye ettik. Odalarda çok fazla duman yok. Bütün sistemlerimiz çalışıyor. Hastalarımızı hastaneye alacağız. Başka bir hastaneye sevk edilen hastamız da olmadı." dedi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma sürdürülüyor.

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