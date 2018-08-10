Yaralar sarılıyor

Doğu Karadeniz’de günlerdir etkisini sürdüren sağanak yağışlar en çok Ordu’yu vurdu. Önceki gün metrekareye 108 kilo yağmur düşmesi sonucu büyük bir sel afetine maruz kalan Ordu’da özellikle Ünye, Fatsa, Perşembe ve Çaybaşı ilçelerinde dereler taştı, yollar çöktü, köprüler yıkıldı. Ev ve işyerlerinde mahsur kalan vatandaşlar kepçe yardımıyla kurtarılırken, hasat zamanındaki fındıklar suya kapıldı.

ÇAMURA SAPLANDIK

Olayın şokunu atlatmaya çalışan yöre sakinleri de yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Ünye ilçesi Yiğitler Mahallesi’ndeki heyelanda yaralanıp sol bacağı kırılan Hasan Arslan, heyelandan önce bahçede fındık topladıklarını belirterek şöyle dedi: “Evin önüne yukarıdan su geldiğini gördük ve 7-8 kişi suyun akış yönünü değiştirmek için olay yerine gittik. O sırada ağaç kırılma sesi geldi. Bu sesin ardından koşmaya başladık ancak çamurdan çıkamadık. Tam çamurdan kurtulduğum sırada ayağımda bir kuvvet hissettim, sol ayağımın bilekten sallandığını gördüm.”

YÜZEREK KURTULDUK

Fatsa’ya bağlı Bolaman Mahallesi Yalıköy semtindeki Cin Deresi’nin taşması sonucu evini su basan İsmet Karakuş ise “Bir anda sel suları geldi, evin içine girdi. Su seviyesi bir anda boyumu aştı. Çocuklarımla birlikte yüzerek evden çıktık. Evimde hiçbir şeyim kalmadı” dedi.

İYİ Kİ GÜNDÜZ YAŞANDI

Öte yandan Fatsa’da mahsur kaldıkları bölgeden kurtarılan 600’e yakın mevsimlik tarım işçisi Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi Spor Salonu’na yerleştirildi. Türk Kızılayı’nın 100 çadır, 300 battaniye ve 300 yatak yardımında bulunduğu kompleksdeki işçiler yaşadıkları panik ve korku dolu anları anlattı. Mevsimlik işçi Gülizar Topal selin gündüz yaşanmasıyla hayatta kaldıklarına şükrettiklerini ifade ederek şöyle devam etti: Sel suları üzerimize gelince çok korktuk. Kamp alanımız dere kenarı ve çok tehlikeli bir yerdeydi. Bu olay gece biz çadırlardayken olsaydı, sele kapılıp ölürdük.”

2. KEZ DERE TAŞTI

Bu arada Ordu’da dün de devam eden sağanak yağış derelerin debisini yükseltti. Özellikle debisi yükselen Tabakhane deresi, şehri tehdit ederken, Ünye Belediyesi taşkın riskine karşı vatandaşları uyardı. Uyarıdan yaklaşık 30 dakika sonra Tabakhane deresi taştı ve çalışmaların sürdüğü Karadeniz Sahil yolunda ulaşım durduruldu.