Yaralar sarılıyor
Son 30 yılın en büyük sel afetinin yaşandığı Ordu’da yöre halkı yaşananların şokunu atlatmaya çalışıyor. Devlet büyüklerinin ziyaret ettiği bölgede, vatandaşın maddi zararlarının karşılanacağı sözü verildi.
Doğu Karadeniz’de günlerdir etkisini sürdüren sağanak yağışlar en çok Ordu’yu vurdu. Önceki gün metrekareye 108 kilo yağmur düşmesi sonucu büyük bir sel afetine maruz kalan Ordu’da özellikle Ünye, Fatsa, Perşembe ve Çaybaşı ilçelerinde dereler taştı, yollar çöktü, köprüler yıkıldı. Ev ve işyerlerinde mahsur kalan vatandaşlar kepçe yardımıyla kurtarılırken, hasat zamanındaki fındıklar suya kapıldı.
ÇAMURA SAPLANDIK
Olayın şokunu atlatmaya çalışan yöre sakinleri de yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Ünye ilçesi Yiğitler Mahallesi’ndeki heyelanda yaralanıp sol bacağı kırılan Hasan Arslan, heyelandan önce bahçede fındık topladıklarını belirterek şöyle dedi: “Evin önüne yukarıdan su geldiğini gördük ve 7-8 kişi suyun akış yönünü değiştirmek için olay yerine gittik. O sırada ağaç kırılma sesi geldi. Bu sesin ardından koşmaya başladık ancak çamurdan çıkamadık. Tam çamurdan kurtulduğum sırada ayağımda bir kuvvet hissettim, sol ayağımın bilekten sallandığını gördüm.”
YÜZEREK KURTULDUK
Fatsa’ya bağlı Bolaman Mahallesi Yalıköy semtindeki Cin Deresi’nin taşması sonucu evini su basan İsmet Karakuş ise “Bir anda sel suları geldi, evin içine girdi. Su seviyesi bir anda boyumu aştı. Çocuklarımla birlikte yüzerek evden çıktık. Evimde hiçbir şeyim kalmadı” dedi.
İYİ Kİ GÜNDÜZ YAŞANDI
Öte yandan Fatsa’da mahsur kaldıkları bölgeden kurtarılan 600’e yakın mevsimlik tarım işçisi Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi Spor Salonu’na yerleştirildi. Türk Kızılayı’nın 100 çadır, 300 battaniye ve 300 yatak yardımında bulunduğu kompleksdeki işçiler yaşadıkları panik ve korku dolu anları anlattı. Mevsimlik işçi Gülizar Topal selin gündüz yaşanmasıyla hayatta kaldıklarına şükrettiklerini ifade ederek şöyle devam etti: Sel suları üzerimize gelince çok korktuk. Kamp alanımız dere kenarı ve çok tehlikeli bir yerdeydi. Bu olay gece biz çadırlardayken olsaydı, sele kapılıp ölürdük.”
2. KEZ DERE TAŞTI
Bu arada Ordu’da dün de devam eden sağanak yağış derelerin debisini yükseltti. Özellikle debisi yükselen Tabakhane deresi, şehri tehdit ederken, Ünye Belediyesi taşkın riskine karşı vatandaşları uyardı. Uyarıdan yaklaşık 30 dakika sonra Tabakhane deresi taştı ve çalışmaların sürdüğü Karadeniz Sahil yolunda ulaşım durduruldu.
Sağanak sürecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Tokat, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde, bugün gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Öte yandan Doğu Karadeniz’i etkisi altına alan yağışlar nedeniyle Giresun Belediyesi vatandaşları uyardı. Belediyenin hoparlörlerinden yapılan uyarılarda, “Beklenen aşırı yağışlar ve yağışlara bağlı sel, heyelan afetlerine karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmaları önemle rica olunur” denildi.
ELMALI’DA TEMİZLİK
Antalya'nın Elmalı ilçesini geçen hafta etkileyen selin bıraktığı hasarlar da tespit ediliyor. Bölgede temizlik çalışmalarını da sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin zarar gören vatandaşlara yardımda bulunacağı öğrenildi. Bölgede incelemede bulunan Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, üst üste yaşanan iki selde 12 ev ve 450 dekar sera alanının zarar gördüğünü vurguladı ve “Maddi zararların karşılanması için girişimlerde bulunacağız” dedi.
TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLECEK
Fındık üretiminde önemli yeri olan Ordu’da tonlarca mahsul zarar gördü. Yaraların sarılmaya başlandığı bölgede devletin tüm imkanları seferber edildi. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü Ordu’da devlet büyükleri de yöre halkını yalnız bırakmadı.
CAN KAYBI YOK
Ordu’ya giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da tahribat ve yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Oktay şunları söyledi: “Ordu’daki selde 66 konut, 264 iş yeri ve 60 araç zarar gördü. Can kaybımız olmadı. Hasarın boyutu da medyadaki algı boyutundan daha alt seviyelerde. Bir zihinsel dönüşüme ihtiyacımız var. Dere yataklarına gerek konut, gerek iş yeri yapımıyla alakalı bundan sonrasında çok daha hassas olmalıyız.”
ZARAR KARŞILANACAK
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ordu’da yaşanan sel felaketi sonrasında Ünye’de yıkılan köprünün yanında incelemelerde bulundu. Soylu, “Karayolları ve gerekli birimler bir an önce çalışmalara başlayacak. Cumhurbaşkanımızın talimatı açık ve nettir. Tüm maddi kayıplar devletimiz tarafından karşılanacaktır” diye konuştu.
GEREKEN YAPILACAK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da Cevizdere mevkisinde, Karadeniz Sahil Yolu’nda ulaşımı sağlayan ve aşırı yağışlar sonucu çökme meydana gelen Cevizdere Köprüsü’nde başlayan çalışmaları inceledi. Turhan, “8 adet köprümüzde tahribat oluştu, bunların bir tanesi sahil yolunda olmak üzere 7 tanesi göçtü. Ne gerekiyorsa yapılacak, selin yaraları kısa sürede sarılacak” şeklinde konuştul
ÇİFTÇİLERE MÜJDE
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise Ordulu çiftçilere müjde verdi. Zararın tarım sigortası kapsamına alınacağını söyleyen Pakdemirli, şöyle devam etti: “Afetlerden etkilenen çiftçilerimizin düşük faizli zirai kredi borçları, il ve ilçe müdürlüklerimize müracaatları halinde 2018/10983 sayılı Kararname kapsamında ertelenecektir. Meydana gelen afetler, tarım sigortaları kapsamındadır. TARSİM ekipleri, sigortalılar için sahada tespit çalışması yapacaklardır. Tespit edilecek sigorta kapsamındaki hasarlar, en kısa sürede tazmin edilecektir. Tarımsal ürünlerde, tarım sigortası kapsamına girmeyen nedenlerden dolayı meydana gelen kayıplar, ‘2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkındaki Kanun’ kapsamında İl ve İlçe Hasar Tespit Komisyonlarınca değerlendirilecektir.”
550 PERSONEL GÖREVLİ
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz da bazı ilçelerde yaşanan selde 75 adet menfez ve 7 köprünün kullanılamaz hale geldiğini belirtti. Fatsa, Ünye, Perşembe ve Çaybaşı ilçelerinde etkili olan sel sonrası 100 mahallede heyelan meydana geldiğini ifade eden Yılmaz, bölgede 300 iş makinesiyle 550 personelin görev yaptığını bildirdi.
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