Yaralı işçi tahtadan sedye ve vinçle kurtarıldı Antalya'nın Manavgat ilçesinde çalıştığı inşaatın bodrum katına düşen işçi, kalıplardan yapılan tahta sedyeyle ve vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı işçi, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.