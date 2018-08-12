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Yaralı işçi tahtadan sedye ve vinçle kurtarıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çalıştığı inşaatın bodrum katına düşen işçi, kalıplardan yapılan tahta sedyeyle ve vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı işçi, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Manavgat'ta çalıştığı inşaatın bodrum katına düşen işçi, kalıplardan yapılan tahta sedyeyle ve vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
 
Olay, Sanayi Mahallesi 2072 Sokak'ta, bir firmaya ait et entegre tesisi inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacı Köse isimli inşaat işçisi kalıp çakarken 3 metre yüksekten beton zemine düştü. İşçinin mesai arkadaşları hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
 
 
Ambulansa alınan Hacı Köse, Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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