Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yaralı İspanyol işçileri, helikopterle gemiden tahliye etti

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, TürkAkım Projesi kapsamında Karadeniz'de boru döşeme çalışmaları yürüten gemide yaralanan 3 İspanyol işçiyi helikopterle tahliye etti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, sabah 07.00'de İstanbul Boğazı'nın yaklaşık 60 deniz mili kuzeydoğusunda, TürkAkım Projesi kapsamında Karadeniz'de boru döşeme faaliyeti gerçekleştiren Malta bayraklı "Pioneering Spirit" isimli gemide 3 işçi yaralandı.

Türk arama kurtarma bölgesi içinde bulunan gemideki yaralıların tıbbi tahliyesi için harekete geçen gemi yetkilileri, kullanımları için kiralanan İstanbul'da konuşlu helikopterin olumsuz hava şartları nedeniyle kalkış yapamaması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığından yardım istedi.

Yaralıların tahliyesi için görevlendirilen sahil güvenlik botu, bölgedeki olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle geminin bulunduğu bölgeye gidemeyince, bu kez Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter geminin bulunduğu bölgeye sevk edildi.

Sahil Güvenlik helikopteri tarafından olumsuz hava koşullarına rağmen gerçekleştirilen tıbbi tahliye faaliyeti sonucunda 3 İspanyol yaralı "Pioneering Spirit" gemisinden alınarak, 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığı Samandıra Meydanı'na intikal ettirildi. Burada 112 acil servis ambulansına teslim edilen yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından "Pioneering Spirit" isimli gemi yetkililerine, ihtiyaç duyulduğu takdirde destek verileceği bilgisinin iletildiği belirtildi.