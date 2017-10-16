Yarar: İdlib operasyonu, istihbarat yoğunluklu olacak

Yarar, Kitap Fuarı'na katılmak için geldiği Kayseri'de, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İdlib operasyonu"nun bölge için büyük önem taşıdığını söyledi.

"İdlib operasyonu"nu planlı bir "operasyon" olarak değerlendirmek gerektiğini belirten Yarar, "İdlib, kolay bir operasyon değil. Birincisi kendi içerisinde sayısal anlamda çok büyük bir nüfüsu barındırıyor. O yüzden geçmişe göre baktığınızda insan yoğunluklu bir yerde görev yapacaksınız. Çok da zordur bu. İkincisi, dost ve düşman tanımının olmadığı bir yerden bahsediyoruz. Üçüncüsü de 30 bine yakın silahlı grubun, silah taşıyan kişinin olduğu bir yerden bahsediyoruz. Bölge tamamen ajan kaynıyor." diye konuştu.

Yarar, "İdlib operasyonu"nun istihbarat ağırlıklı olacağını düşündüğünü belirterek, "Türkiye'yi zora sokacak operasyonları veya zora sokacak hamleleri yapmak isteyecek ülkeler de burada yer alıyor. Bu açıdan baktığınızda İdlib operasyonunu tamamen istihbarat yoğunluklu bir operasyon olarak değerlendiriyorum. O yüzden iş biraz daha zor olacaktır." dedi.

Sivillerin korunmaya ihtiyacı olduğu müddetçe TSK unsurlarının orada olacağını düşündüğünü ifade eden Yarar, şunları kaydetti:

"İkincisi PYD Afrin'de olduğu müddetçe yine bölgeden çekilmeniz mümkün olmayacaktır. Üçüncüsü de El Nusra'nın tasfiye süreci mi, silah bırakma süreci mi, dönüşüm süreci mi dersiniz o tamamlanmadan da çıkmayacaktır. Bunlara baktığınızda hiç kimsenin operasyonun bitiş tarihini verebileceğini zannetmiyorum çünkü bu tür operasyonlar öyle bitmez. Bakın 1990'lı yıllarda misyon olarak gittiğimiz birçok yerde hala duruyoruz. Bosna Hersek ve Kosova dahil olmak üzere, o misyonlar devam ediyor çünkü hala o ihtiyaç var. O ihtiyaç olduğu müddetçe de TSK geri dönmedi. Bugün aynı şeyi İdlib için de söyleyebiliriz. Oradaki insanlar bize ihtiyaç duyduğu müddetçe Türk askeri orada kalacaktır."