OHAL Kapsamında çıkarılan 696 sayılı KHK ile Yargıtay mensuplarının sağlık giderleri, Yargıtay bütçesinden ödenecek

OHAL Kapsamında çıkarılan 696 sayılı KHK, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Yargıtay Birinci Başkanı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili ile bunların emeklileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderleri, TBMM üyelerinin tabi oldukları hükümler ve esaslar çerçevesinde, Yargıtay bütçesinden ödenecek.