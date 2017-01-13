Yargıtay selam çakmış

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) yeniden yargılama kararı verdiği, Selam davasında FETÖ'nün yaptığı usulsüzlükler deşifre olmaya devam ediyor. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin “silahlı terör örgütü kurucusu ve üyesi olmak” suçlarından mahkum ettiği Hasan Kılıç, Mehmet Şahin ve Yusuf Karakuş ile Mehmet Ali Tekin'in yeniden yargılanması için mahalli mahkemeye dilekçe sunuldu. Yeniden yargılanması beklenen isimlerden Hasan Kılıç'ın avukatı Cüneyt Toraman, davanın yeniden görüleceği Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurarak yeniden yargılanma ve müvekkilinin tutuksuz yargılanmasını talep etti.

STV ÜZERİNDEN TALİMAT

Dilekçede, Selam Tevhid'de kumpas soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın hazırladığı iddianameden tespitler de yer aldı. Bu tespitlerden en önemlisi FETÖ'nün STV kanalında 5 Nisan 2014'te yayımlanan dizi yoluyla Umut davası için tasdik kararı veren Yargıtay 9. Dairesi başkanı ve üyelerine talimat verilmesi oldu. Selam Tevhid soruşturmasının Umut operasyonunun devamı niteliğinde olduğuna dikkat çekilen dilekçede, örgütün kanalı STV'de yayımlanan 5 Nisan 2014 tarihli Şefkat Tepe dizisinin Karar Kurulu kısmında geçen diyaloglar da yer aldı.

5 GÜN SONRA ONAMA

Diyaloglarda, 'Selam söyleyin arkadaşlara, şimdilik tevhitlerini bozmasınlar' kısmı dikkat çekti. Dilekçede, bu söylemin sözde Kudüs Ordusu Terör Örgütü soruşturmasına ve bu soruşturmada görev yapan örgüt üyelerine talimat vermek için yapıldığının anlaşıldığı ifade edildi. Yargıtay 9. Dairesi'nin bu talimattan 5 gün sonra 10 Nisan 2014'te Selam Tevhid Terör Örgütü kararını onadığına dikkat çekildi.

EVRAKTA SAHTECİLİK YAPTILAR

Avukat Cüneyt Toraman, FETÖ'nün dizi yoluyla verdiği talimatın saklanması için Yargıtay kararının 31 Mart 2014'te verilmiş gibi gösterildiğini ancak bu tarihin sahte olduğunu söyledi. Toraman, “Daire kararını 10 Nisan 2014'te kamuoyuna duyurdu ancak verdikleri kararı 31 Mart 2014 olarak göstererek evrakta sahtecilik işlemişlerdir” diye konuştu. (Yeni Şafak)